La conductora de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz, celebró el Día de la Madre y recibió el saludo de su mamita ahora que está embarazada y se convertirá en madre por segunda vez.

Sumamente conmovida, Natalie Vértiz reveló que su mamá se infectó con el coronavirus o COVID-19, pero logró superarlo.

“Ay Dios soy una llorona, pero siempre hacen emocionarme horrible. No muchos saben pero mi mamá hace poco salió del COVID-19″.

Natalie Vértiz contó que estuvo muy preocupada, pues no podía estar cerca a su madre. “No esa algo que yo he hablado ni he mencionado en las redes sociales, pero sí estuve con mucho miedo y Yaco me decía: ‘Todo va estar bien’, pero uno no tiene idea de lo que puede pasar y es tan complicado estos momentos en que no puedes estar cerca a tu familia, tenerlos como quisiera”.

La conductora de “Estás en Todas” solo tuvo palabras de agradecimiento con su madre. “Tengo una mamá extraordinaria, que siempre me ha enseñado los mejores ejemplos, es una mamá fuerte porque que te enseñe a ser fuerte es súper difícil. Te amo mamá por siempre estar ahí y hayas podido superar este momento tan difícil”.

Natalie Vértiz confiesa que su mamá tuvo COVID-19: “Estuve con mucho miedo” | OJO

TE PUEDE INTERESAR