¡Totalmente emocionada! Natalie Vértiz estuvo enlazada con el programa “En boca de todos”, donde reveló detalles de esta nueva y hermosa que etapa que viene viviendo al anunciar que se encuentra en la espera de su segundo bebé.

Y es que la modelo confesó que su relación con Yaco Eskenazi ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, pues es su apoyo en todo momento. Incluso mencionó que esto se vio más reflejado durante los primeros tres meses de gestación.

“Los primeros tres meses, te juro que ni yo me soportaba. Incluso con Yaco era chistosísimo, porque no podía escucharlo ni masticar la comida. La verdad, siento que Yaco es un esposo maravilloso, ahora me está engriendo full”

En ese sentido, Natalie también confesó que le tomó por sorpresa que su pancita reluciera tanto desde el último sábado que dio la noticia sobre su embarazo. “Apenas dije la noticia, es como mi bebé hubiera querido saludar al mundo”, señaló.

