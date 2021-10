La conductora del programa sabatino ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz recordó cómo su actual esposo, Yaco Eskenazi la motivaba para ser mejor competidora en sus inicios en el reality de competencia ‘Esto es guerra’.

Esto debido a que propuso a su esposo como couch del equipo de ‘Esto es guerra’ Perú, quienes la primera semana de noviembre se enfrentarán al equipo de Puerto Rico. Aseguró que Yaco es capaz de motivar en solo cinco minutos. “

“Yo creo que Yaco se debería graduarse como couch. Creo que, si Yaco le habla unos cinco minutos al equipo de EEG Perú, las cosas van a cambiar. Que les diga la ‘veri, veri’”, señaló Natalie Vértiz, quien espera que esta vez el equipo peruano gane todas las competencias.

“Que les diga lo que me dijo a mí cuando empecé en ‘Esto es guerra’ que era una sonsa, que parecía que tenía dos enanitos en las piernas porque no avanzaba. Basta que me diga Yaco Eskenazi ‘tú puedes’ y allí ya me la creí, porque crees que yo competía con Kina Malpartida por Yaco Eskenazi”, añadió entre risas la conductora y empresaria.

Recordemos que los guerreros y combatientes peruanos se enfrentaran en un duro duelo a su par de Puerto Rico el 8 de noviembre en los estudios de Pachacamac, en Lima. El equipo peruano tiene en su haber dos competencias perdidas tanto con el equipo de México como con el equipo de Puerto Rico y esperan la revancha en casa.

