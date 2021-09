La modelo y conductora de televisión, Natalie Vértiz, está de cumpleaños y su hermana mayor, Mariana Vértiz le dedicó un tierno mensaje en donde no solo recordó que fue su primera mejor amiga, sino resaltó sus cualidades.

En el cumpleaños número 30 de Natalie Vértiz, Mariana Vértiz compartió una foto antigua del cumpleaños de Natalie Vértiz cuando era niña y seguidamente escribió: “Hoy es cumpleaños de mi primera mejor amiga en el mundo, mi hermanita menor, quien no para de sorprenderme día tras día”.

“Su fuerza, su valentía, lo cariñosa y bondadosa que es y muchísimos atributos más que me hace dar cuenta lo afortunadas que somos al tenerte en nuestras vidas! Siempre está ahí cuando una la necesita, shes beauty and shes graceeee, no pero en serio, de verdad me saque la lotería contigo @msperu te amo!”, agregó Mariana Vértiz en su publicación.

Antes de finalizar su publicación, Mariana Vértiz hizo de las suyas y le escribió: “Hoy te celebramos HOE OF LIFE! #togethaforeva te dejo fotitos que mamá me pasó que sí te incluían, ok? #bff”.

Natalie Vértiz cumple 30 años

La modelo Natalie Vértiz cumplió 30 años este miércoles 29 de septiembre y lo celebró al publicar un mensaje en las redes sociales.

En las historias de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi publicó un video donde contó que todavía no puede creer que tenga 30 años.

