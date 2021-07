Hace unos días, la hermana de Natalie Vértiz le organizó un baby shower con las personas más allegada a la conductora de “Estás en Todas”, quien en días se convertirá en mamita por segunda vez.

Este domingo, Natalie Vértiz compartió el video oficial de este esperado día, el mismo que pudo registrar toda la felicidad que vivió la modelo con las personas que al igual que ella esperan la llegada de su bebé varoncito, cuyo nombre aún no se conoce.

El video fue compartió con un hermoso mensaje que empezó con: “Hijito, te esperamos con los brazos abiertos! Quería compartir con ustedes un poco de lo que fue mi baby shower sorpresa! Me he sentido tan feliz, tan querida!”.

Natalie Vértiz también se mostró sumamente emocionada de que ya no queda nada para dar a luz. “Soy una persona que no necesita mucho para ser feliz, con el cariño de los que me rodean, me basta! Mamá de 2, presente! 💪Celebró tu vida y la mía mi amor, celebró que puedo traerte al mundo, que estés sanito y que solo quedan días para conocernos! Tu familia te espera #LeoSeason #BoyMom”.

