Natalie Vértiz y Melissa Paredes sorprendieron a propios y extraños al ser protagonistas de un video informativos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a puertas de realizarse la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

A través de la cuenta oficial de América TV, las figuras de televisión dieron algunas recomendaciones para ejercer debidamente el sufragio el próximo domingo 6 de junio. Todo se trataría de la campaña Votemos Perú.

“¿Sabías que en la segunda vuelta electoral ha variado el voto escalonado?”, inicia diciendo la esposa de Yaco Eskenazi. Luego, aparece Melissa Paredes indicando que según la última cifra del DNI se aplican los horarios para que las personas cumplan con su deber cívico.

El video ya se ha vuelto viral en todas las redes sociales, y junto con ello las miles de críticas por parte de diversos usuarios, quienes aseguran que se debió contratar a figuras que no hayan hecho público hacia qué candidato están inclinadas.

“¿Está bien que la ONPE use figuras de la televisión que han llamado a votar por Keiko Fujimori para campañas informativas? A mi esto no me parece correcto”, “No está bien, deberían contratar figuras mediáticas que no estén identificadas con ninguno de los dos candidatos y mucho menos si han llamado a votar por uno de ellos”, “Solo se pide neutralidad y ponen dos naranjas. Gran error”, fueron algunos de los comentarios.

