¡Gran noticia! Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprendieron a propios y extraños al anunciar en el programa “Estás en todas” que se convertirán en padres por segunda vez.

“Estoy contento de estar contigo en este momento. Eres el amor de mi vida, nadie sabía que íbamos a estar juntos y que todo esto iba a pasar. Te amo y así será siempre”, comenzó diciendo el capitán de los guerreros.

“Estamos embarazados. Me moría por gritar esta noticia, pero a diferencia de con Liam que estaba muy nerviosa, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando”, contó muy emocionada la modelo.

Asimismo, la exchica reality confesó que su pequeño o pequeña se encuentra muy bien de salud. “Es un bebé saludable, todavía no sabemos qué es, pero estamos saltando de un pie de la felicidad y llegó en un momento que tenía que llegar”, expresó Natalie.

