La actriz peruana, Nataniel Sánchez se defendió de quienes la critican por su acento español. Y es que la actriz se vive en Barcelona desde hace cuatro años, desde donde quiere impulsar su carrera artística, sin embargo, el dejó español es claro en su forma de hablar.

Durante una entrevista para el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford” del famoso coreógrafo Arturo Chumbe, dejó en claro que no le molesta que la critiquen. Es más, seguirá hablando así por una importante razón.

“No veo programas de espectáculos. En realidad, me gusta ver programas que te aporten. A mí no me gusta enterarme la vida de la otra persona porque si la otra persona no me lo cuenta para que no me interesa”, dijo en la primera parte de su respuesta.

“No me molesta porque no voy a parar hasta hablar como una española porque yo soy actriz. Si en una película necesitan que hable como una española hablaré como española. Si necesitan que hable como cubana chico o como mexicana”, agregó tranquila.

“No les voy a cambiar la forma de pensa”

Nataniel Sánchez contó que está estudiando acento castellano y aclaró que para los españoles ella habla como latina, sin embargo, para los peruanos habla como española, lo cual le quita identidad.

“Es que como estoy rodeada de españoles y catalanes, el acento también está presente. Es depende con quien te relaciones, se te pega el acento. Cuando viajo se me pega el acento con facilidad. Hay gente que no se le pega el acento y dice yo vivo ocho años y no hablo como española, bueno ellos pues. Si no lo entienden, yo no les voy a cambiar la forma de pensar”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco habló de su hija Nicole y su pareja en entrevista con La Chola Chabuca

Gian Marco habló de su hija Nicole y su pareja en entrevista con La Chola Chabuca