Néstor Villanueva se pronunció luego que Flor Polo Díaz confirmó que se divorciarán. El cantante aseguró que dio todo por su matrimonio y espera conversar en privado con su aún esposa.

“Prefiero ver la posibilidad de una reconciliación en cuatro paredes, como siempre he querido que sea la cosa”, dijo Néstor Villanueva para América Espectáculos.

“A veces de repente pensamos que damos todo nuestro cariño, nuestro amor, aprecio, y de repente la pareja o la otra parte quiere más, de repente ha sido eso, no sé”, agregó.

Néstor Villanueva aprovechó para lanzar una ‘chiquita’ a Flor Polo, dejando entrever que se enteró del fin de la relación por televisión: “La verdad no sé, no entiendo, hoy en día te terminan o te anuncian tu crisis en televisión, te enteras de cosas, yo en realidad no sé, no entiendo, pero espero en algún momento poder conversarlo en cuatro paredes y ver qué pasó”.

“Yo prefiero hablar en cuatro paredes y ver qué conversamos, qué se llega y vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo Néstor Villanueva sobre una posible reconciliación con la hija de Susy Díaz.

Fuente: América Televisión

