Lo que no fue en este año no hace daño. Inició el año trabajando y lejos de casa, Florcita Polo pasó el año nuevo sin su esposo Néstor Villanueva, con quien viene pasando una tormenta amorosa, por motivos aún no esclarecidos.

La familia Villanueva Polo cerró el año en medio de una crisis, debido a que por boca de Florcita se supo que la relación no iba bien y en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, ampayaron al cante de cumbia celebrando hasta horas de la madrugada y bebiendo en las calles de Chancay.

La engreída de Susy Díaz la pasó trabajando, pero no perdió la oportunidad de disfrutar de la piscina en Pucallpa y festejar por el nuevo año, como se evidenció en su Instagram, donde además añadió este mensaje: “Bienvenido 2022! A un nuevo capítulo de tu vida, a la oportunidad de reinventarte, de ser quien realmente quieres ser. La vida que te espera comienza cuando dejas ir todo lo que fue y abres los brazos a todo eso que sueñas ser”.

