¡Fuertes declaraciones! Deysi Araujo no se calló nada y declaró sobre el reciente rompimiento entre Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva, quienes dieron a conocer esta triste noticia en televisión nacional.

Y es que la conocida vedette confesó que pese a que lamenta que la relación se haya terminado, dicho matrimonio “no daba para más”, pues recordemos que tiene una cercana amistad con Susy Díaz y su hija.

“Lamento que una relación se acabe de esa forma, tal como lo han dicho los dos, pero ese matrimonio no daba para más. Sé que los terceros salimos sobrando, pero no tenía futuro. Espero que mantengan una buena amistad o relación por el bienestar de sus dos niños, pues no tienen la culpa de lo que suceda y necesitan estabilidad emocional”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Araujo también confesó que Florcita siempre habría puesto de su parte para que su matrimonio con Néstor funcione, sin embargo, por la otra parte, al parecer no habría sido de igual manera.

“Ella siempre ha tratado de que funcione su relación, siempre le ha visto pendiente de su familia. Me hubiera gustado que todo se solucione, pues ella siempre soñó con su familia... Pero a veces, es bueno decir basta, hasta aquí no más”, agregó para Trome.

