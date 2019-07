​Nickol Sinchi se pelea con usuaria que le dijo que "no esconda a la bendición" │FOTOS

La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, sigue haciendo noticia luego de que ella misma diera a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, quien nacerá en los próximos meses.

Nickol Sinchi comparte su día a día con los seguidores que logró gracias a la cumbiay a su melodiosa voz.

Hoy posteó una fotografía suya en la que no se le nota por nada su avanzado embarazo por lo que una usuaria le comentó: "no escondas a la bendición".

(FOTO) Nickol Sinchi pronto dará a luz a su primer bebé

Nickol Sinchi no tardó en responder a la usuaria tras realizarle dicho comentario.

"¿Por qué tendría que esconderlo? qué tonto...", dijo Nickol Sinchi, quien encendió la polémica pues otra usuaria le dijo que sea más respetuosa al responder.

"¿Por qué siempre respondes grosera, aprende a ser respetuosa o no fuiste a un colegio?", le dijo la usuaria a Nickol quien respondió así: "si no le gusta como respondo, ¿qué hace en mi perfil?".

"No es privada y es una opinión", volvió a arremeter la usuaria.

La otra persona respondió también a Nickol Sinchi y le dijo que no era su intención hablar mal: "jaja solo bromeaba, no me lo tomes a mal, sales linda".

Nickol Sinchi, más calmada le dijo: "no lo tomo a mal, solo me pareció extraño, no tendría por qué ocultar nada, saludos".