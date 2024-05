Tomás Angulo se pronunció tras las declaraciones de Magaly Medina, quien dijo que el psicólogo se victimiza al decir que ella lo vetó de ATV.

“ Ella (Magaly) me llamaba para elevar el rating. Es algo que funcionaba porque si no me hubiera llamado. Aclarar no es victimizarse, pero me gustaría aclararlo con ella y no me contesta las llamadas ”, manifestó para Trome.

Asimismo, Angulo reiteró que la ‘Urraca’ habría intervenido para que lo veten de ATV.

“ Lo que creo es que nadie quiere pelearse con Magaly dentro del canal porque es un personaje fuerte. Es un veto que viene desde su programa, hay mucho temor por la figura de Magaly porque nadie me dio una explicación, así que no me volvieron a invitar ni pude ir a promocionar el show ”, sostuvo.

A pesar de los altercados no cree que la conductora sea una ‘malagradecida’, solo considera que es muy ‘radical’.

“No creo que sea malagradecida, pero creo que cuando se indigna se lo toma muy a pecho y es radical. Siempre me sentí su amigo y fui leal, pero dije algo que no le gustó y tomó una decisión tan radical”, expresó.

Después, Tomás Angulo indica que no volverá a llamar a Magaly Medina y le desea lo mejor para su programa.

“ Ya no voy a llamarla porque lo de amigos es llamar una vez y lo de amable es devolver la llamada. Ya la llamé una vez, otra vez parecería que estoy rogando. Ya cumplí, pero si ella no me llama pues significa que su indignación es más fuerte que la amistad. Lo único que le deseo es que suba su rating y le vaya muy bien con Laura Borlini ”, concluyó.

