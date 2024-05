En la última edición de su programa, Magaly Medina le respondió a Paolo Guerrero, luego que el futbolista dijera en sus historias de Instagram que ella no puede mencionarlo debido al juicio que le ganó.

“Él me ganó un juicio y me mandó a la cárcel porque no soporta que nadie le diga algo, en aquella época que yo mantuve lo que mis reporteros me trajeron, lo pagué con cárcel. Él dice que yo no lo puedo nombrar, cómo que no, lo vengo mencionando hace tiempo”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “acá tengo la resolución de la Corte Suprema, ni siquiera entre mis reglas de conductora me pusieron no mencionarlo, sí me pusieron que no salga del país, yo salía de dos a tres veces al mes del país, no pude hacerlo porque tenía que pedirle permiso a la jueza que me condenó. Yo sí puedo hablar de él. Este juicio ya está oleado y sacramentado, ya me fui a la cárcel, ya estoy rehabilitada ante la justicia, ese juicio ya fue”.

Para cerrar el tema de Paolo Guerrero, Magaly Medina le pidió al jugador de la UCV, que deje de victimizarse, pues las pruebas que presentó en su programa dejan al descubierto que los reporteros no le faltaron el respeto.

“Está acostumbrado a ganar (...) no seas mentiroso, no vengas a mentir, porque esta vez las pruebas son flagrantes y evidentes. No es como aquella vez que me metiste presa, que dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora, porque ahí te encargaste que a tus testigos les hagan caso y a mis testigos los dejaran de lado, así se manipuló, aquella vez, la justicia en el Perú, a tu favor (...), no te victimices, anda a llorar en las faldas de tu mami” , finalizó Magaly.

Paolo Guerrero pierde los papeles e intenta agredir a reportero de Magaly: “me estás faltando el respeto”

Paolo Guerrero vuelve a ocupar titulares en los medios de prensa, pero esta vez no por hazañas deportivas o goles en la cancha, sino por perder los papeles con un reportero de Magaly Medina a tal punto de intentar agredirlo dentro de un conocido café en San Isidro.

Recordemos que, en su cuenta de Instagram, Paolo aseguró que el hombre de prensa le faltó el respeto. No obstante, las imágenes completas que mostró Magaly Medina, desmintieron lo dicho por el Depredador.

“Me estás faltando el respeto, hermano, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Se especula? Tú estás especulando, hermano”, respondió Guerrero ante las preguntas que hizo el ‘urraco’, quien le consultó sobre los rumores de embarazo de su pareja Ana Paula Consorte.

Luego continuó con: “eso cansa, hermano. Yo soy un jugador de fútbol, tú lo acabas de decir, me estás preguntando una tontería, o sea, más respeto hermano (...) me estás preguntando tonterías, pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol”.

Cabe mencionar que, en las imágenes, se ve como Paolo levanta la mano para agredir al reportero diciendo: “después te pegan”.





Ana Paula Consorte estaría embarazada por tercera vez de Paolo Guerrero, según Rodrigo González

Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para soltar una noticia que sorprendió a muchos. El popular ‘Peluchín’ dejó entrever que Ana Paula Consorte estaría esperando un bebé de Paolo Guerrero.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ dijo que la información se la envió uno de sus seguidores.

“Paolo y Ana Paula, tú sabes que tengo mis informantes. Tengo mis rodriguistas que me lanzan data y que están involucrados en diferentes ligares, que me lanzan data, Gigi”, manifestó.

Según Rodrigo, su informante vio a la modelo brasileña en un laboratorio, lo cual indicaría que estaría embarazada por tercera vez.

“Si yo te digo que el otro día han visto en un laboratorio a Ana Paula Consorte y que se podría venir el tercero (bebé)”, añadió.

Posteriormente, le comentó a Gigi Mitre, en tono de broma: “Estamos hablando de personas muy fértiles. (…) Graben este momento”.