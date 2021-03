Nicky Jam, quien días atrás celebró su cumpleaños número 40, dejó en evidencia que es un hombre humilde y sencillo. El intérprete de “Sunflower” y “Te boté” cumplió el sueño de un fanático, que de forma inesperada se apareció en su camino.

Según narró el cantante de reguetón en un video recogido por “Hoy Día”, el hecho se dio cuando se encontraba en un Instagram Live en las calles de Miami. Su seguidor lo reconoció y se acercó a él para contarle que uno de sus sueños era subirse a un Lamborghini y dar una vuelta.

El cantante no lo pensó dos veces e invitó al joven a que suba a su auto, juntos dieron una vuelta. Dentro del auto se grabaron, además el joven aprovechó para agradecerle por cumplir su anhelo.

“Bueno mi gente, estaba parado haciendo mi en vivo de Instagram, y un fan se me pega y me dice que el sueño de él es montarse en un Lamborghini a dar una vuelta. Estoy cumpliendo su sueño, vamos a dar una vuelta”, comentó Nicky en el video.

“Un ángel cumpliendo el sueño de los fans”, añadió el joven. “Vamos a darle”, respondió el artista, y aceleró. Nicky y su fanático empezaron a reír sin parar.

“¿Te gusta?”, consultó el reguetonero a su fan, quien respondió: “Me encanta, la mejor noche de mi vida. Gracias, Nicky”.

El video publicado en el perfil de Instagram de “Hoy Día” cuenta con más de 35 mil reproducciones. En los comentaros sus fanáticos han elogiado a Nicky y han resaltado que es un hombre humilde.

“Eres humilde y sencillo. No cambies”, “Yo quiero que me cumplas mi sueño”, “Mas artistas deberían de hacer eso con sus fans”, “Qué hermoso, cumplir el sueño a su fan. En verdad, una gran persona”, “Eres un ángel, eso no lo hace cualquiera”, “Qué bello, yo también quiero”, son algunas reacciones de los seguidores de Nicky.

VIDEO RECOMENDADO

Nicky Jam: el ganador se estrenará el próximo 21 de abril a través de Netflix en EE.UU

Nicky Jam: el ganador se estrenará el próximo 21 de abril a través de Netflix en EE.UU