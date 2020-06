Nicola Porcella llegó hace algunas semanas entre polémicas a México para formar parte del reality de competencia “Guerreros 2020″. Sin embargo, lo que llamó bastante la atención es que al parecer casi nadie conocía de su presencia en tierras azteceas.

Así lo lo hizo saber Adal Ramones durante una entrevista con Fiorella Rodríguez para Radio Capital, asegurando que no sabía nada sobre el ingreso del excapitán histórico.“No he visto, para mí es nuevo lo que me estás diciendo”, aseguró.

Sin embargo, el artista mexicano señaló que de ahora en adelante estará pendiente de la expareja de Angie Arizaga.

“Si está por acá, trataré de monitorearlo, pero no. Tengo que admitir que no he encendido la televisión. He visto nada más algún par de capítulos de series o cosas así, pero la televisión abierta no la he encendido para nada. En absoluto”, agregó.

