El exchico reality y ahora actor Nicola Porcella viene ganándose diversos comentarios –tanto positivos como negativos- por su participación en la telenovela “Te volveré encontrar".

El excapitán de los ‘guerreros’ resaltó la buena acogida que tiene la telenovela donde comparte roles con Alondra García Miró y aseguró que está preparándose arduamente para convertirse en el “próximo galán de telenovelas”.

“La gente me escribe un montón y me felicitan por mi personaje, eso es muy bonito porque el público me está viendo en otra faceta de mi vida, más grande y maduro. Estoy contento con la aceptación, sobre todo porque es un producto que se hizo con mucho amor y profesionalismo”, señaló Porcella.

“Tomo bien los comentarios, al igual que las críticas. A veces te ponen muchas trabas, pero mientras más me digan que no voy a poder… haré lo posible para lograrlo”, añadió el exconductor del programa “Todo por amor”.

Asimismo, Nicola señaló que se siente contento y entusiasmado, debido a que muchos de sus fans lo consideran el futuro galán de telenovelas.

“Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirme que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro. Sería bonito, por eso me sigo preparando bastante, no bajaré la guardia y me meta es seguir aprendiendo”, sostuvo Porcella.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella denunciará a las páginas que compartieron fake news

Nicola Porcella denunciará a las páginas que compartieron fake news