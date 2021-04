El influencer y exguerrero, Nicola Porcella aseguró que ya no viajará a México tal como lo planeó el año pasado. Porcella se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa y señaló que se iría a tierras aztecas en busca de nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus sus clases son virtuales y por eso prefiere quedarse cuidando a su familia. Él pasó una dura experiencia hace un mes cuando estaba en Puerto Rico participando en el reality ‘Esto es guerra’ en ese país.

Y es que estando en la final del programa de competencia su padre se enfermó de COVID-19 y no le avisaron para que no se preocupara. Tras la final del reality, su familia recién le informó sobre la salud del señor Porcella. Por fortuna, su padre pudo recuperarse tras pasar por UCI.

“(¿Irás a México?) No, está complicado. Hoy tuve un examen que era por zoom, se conectaron los directores del CEA pero como todo es por zoom. Ya no quiero volver a pasar, lo que pasó con mi papá. Me imagino que, si le pasa algo a mi mamá, mi hermano o algún familiar y estar lejos la verdad que no. Entonces, he decidido por ahora quedarme”, señaló Nicola Porcella para América Espectáculos.

Sin embargo, el exguerrero no se quedó con los brazos cruzados y pronto estrenará un nuevo programa digital, que que se transmitirá por redes sociales, llamado ‘El show de los sábados’, en el que incluirá ayuda social.

“Es un programa concurso, un programa divertido, parte del programa se irá a la ayuda social. Me estoy juntando con varias municipalidades para ver cómo están trabajando el tema del COVID-19. Ahora me uní a una ONG han hecho una Teletón donde se recaudará fondos para una planta de oxígeno totalmente gratuita para la gente en Lurín. Se está realizando con la parroquia de Lurín”, detalló.

Nicola Porcella bromea a Maju Mantilla

Nicola Porcella fue invitado en la última edición del programa ‘En boca de todos’, donde la conductora Maju Mantilla le jugó una broma al decir que “su momento ya fue”. Ante esta broma Nicola le recordó a la también actriz las escenas que tuvieron en la novela ‘Ven baila quinceañera’.

“Maju siempre que vengo me chanca. Creo que no nos fue bien en la novela. Creo que no le gustaron mis besos, no le convencieron mis besos. Creo que más le convencieron los besos de Pablo Heredia”, aseguró entre risas.

