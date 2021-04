Nicola Porcella estuvo como invitado especial en el programa “América Hoy”. Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que al exchico reality le habría tocado comentar sobre el “Expediente secreto” de Jota Benz, actual pareja de su ex, Angie Arizaga.

En ese sentido, el excapitán histórico comentó visiblemente nervioso, sobre el look que llevaba años atrás el actual integrante de “Esto es guerra”.

“Jota es un chico guapo. Me parece que ha evolucionado mucho, me parece que los tatuajes lo han ayudado”, comenzó diciendo, y luego pidió la ayuda de sus compañeros para no seguir hablando del cantante.

Fue en ese momento que Christian Domínguez intervino para referirse al cambio que ha tenido en los últimos años el hermano de Gino Assereto, quedando de esta manera más tranquilo el modelo.

