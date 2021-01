Nicola Porcella reapareció en la pantalla chica como invitado especial de “Mujeres al Mando”, donde se animó a contestar algunas candentes preguntas de las conductoras Giovana Valcárcel y Thais Casalino.

Y es que el exintegrante de “Esto es Guerra” no tuvo problema en contar qué intervenciones estéticas se habría realizado con el paso de los años para mejorar su físico.

“Me puse un poco de pelo, un poco no más en las entraditas. Después el botox, pero ya no mucho porque quedé mal, poquito no más. Mis dientes no, deben ser las carillas que me puse después (...) También me puse ácido hialurónico en las ojeras, ahora duermo como un bebé”, comenzó contando el modelo.

Asimismo, Porcella aseguró que la cuarentena le había ‘pasado factura’, pues subió unos cuantos kilos y hasta pensó en realizarle la liposucción.

“Mi antigua nariz no era fea, era mi gancho. Me puse botox en el 2019 pero no me gustó. Ahora si estoy natural... La cuarentena ha sido un poco destructiva para mi, estaba pensando en hacerme una lipo... Se me cruzó por la cabeza”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR