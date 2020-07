Nicola Porcella estuvo enlazado con un reportero mexicano y se animó a revelar detalles de su tan polémica llegada a México para formar parte de “Guerreros 2020″. Y es que recordemos que el modelo salió del país cuando aún estábamos en cuarentena y las fronteras se encontraban cerradas.

Uno de los detalles que más sorprendió al público fue que confesó que Peter Fajardo, actual productor de “Esto es Guerra” fue quien lo recomendó con Magda Rodríguez, la actual productora de “Guerreros 2020″.

“Yo empecé el año como conductor de un formato y por la pandemia tuvo que salir, y el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, me dijo: ‘habla con Magda, ya le hablé de ti, ya hablé con ella'. Ahí comencé a hablar con Magda y había un interés por los dos y comienzo a averiguar los vuelos. Yo tengo doble nacionalidad, yo no salí en vuelo humanitario. He pasado migración en Perú, Estados Unidos y México”, comenzó contando el chico reality.

Asimismo, el excapitán histórico menciona que así como muchos peruanos buscan la manera de salir adelante, él también tiene todo el derecho de buscar un futuro mejor.

“Yo me hago cargo del departamento de mi hijo, de mi mamá, mío y tengo derecho a buscar un mejor futuro y a trabajar. Yo buscaba la internacionalización hace mucho tiempo, lo hice calladito. Yo necesitaba salir de esta exposición mediática, no les miento que tenía las cámaras en la puerta de mi casa las 24 horas del día”, expresó.

