Este viernes 2 de septiembre de 2022, Nicola Porcella arremetió contra los conductores de “En boca de todos” luego que cuestionaron que al chico reality peruano se lo haya comparado con el actor cubano William Levy.

En su cuenta de Instagram, Nicola Porcella se refirió a las declaraciones de Ricardo Rondón, quien afirmó que “decir que Nicola se parece a William Levy es una huachafada”: “primero, porque William Levy le lleva como 20 centímetros de tamaño, de estatura; segundo, en lo absoluto se parecen (...) Si estás hablando a nivel actoral, él es un tremendo actor y Nicola es una puerta”, dijo Rondón en el programa.

Tras las declaraciones de Ricardo Rondón, Nicola Porcella minimizó al programa de América Televisión: “Increíble, el programa de 5 puntos siempre buscando el morbo para generar algo de contenido. ¿Por qué no hablan que trabajo en Televisa ya hace años? ¿O que estoy ahorita en el mejor reality de México? También pueden hablar que vengo ya de a pocos haciendo ficción allá”.

Pero eso no fue todo, ya que Nicola Porcella tildó de “marionetas” a los conductores de “En boca de todos”: “Nunca pueden hablar nada bueno de alguien. Y como sé que los mandan a decir todo eso y son simples marionetas que repiten, me tiene sin cuidado, pero ojalá algún día cambien esa manera de hacer televisión. Y por último, si la cabeza hace todo con engaños ya se imaginan lo que es la cola ¿no?”.

Poco después, Nicola Porcella aseguró que estos comentarios no le habían molestado pese a las duras palabras que lanzó contra el programa: “A ver, y con respecto al último post que subí por lo que hablaron en ‘En boca de todos’, no estoy molesto, la verdad que lo único que digo es tantos años trabajando con ellos, siempre lo mismo, lo mismo, a mí no me interesa que se burlen”.

“Obviamente es una comparación absurda, pero siempre es chancarte, chancarte, chancarte, nunca hablan bien de la evolución de una persona, de cómo ha mejorado una persona y eso es más o menos lo que a mí me molesta, pero ellos sabrán lo que hacen y listo”, sentenció.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

Fuente: Instagram @nicolaporcella12

