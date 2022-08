Este 19 de agosto de 2022, el actor cubano William Levy se pronunció tras los rumores de una supuesta reconciliación con su expareja Elizabeth Gutiérrez.

Para sorpresa de sus fans, el protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’ descartó rotundamente haber retomado su relación con la madre de sus hijos.

Por el contrario, William Levy pidió a los medios de comunicación que no le pregunten sobre Elizabeth Gutiérrez porque él no es “nadie para hablar” de la actriz mexicana.

“Por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella, vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”, se lee en el post de Instagram de William Levy.

Foto: Instagram @willevy

Elizabeth Gutiérrez defendió a William Levy

Pese a que el actor cubano le habría sido infiel en incontables ocasiones con varias actrices reconocidas, Elizabeth Gutiérrez defendió al cubano en el mes de febrero, después de que él anunció su separación.

En un post de Instagram, la actriz agradeció al actor por apoyarla en la crianza de sus hijos: “Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días”.

“Deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi.. no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!!”, afirmó.

