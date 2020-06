Nicola Porcella prometió dar el 100% tras haberse lesionado en uno de los juegos del reality mexicano “Guerreros”. Asimismo, a través de su cuenta de Instagram agradeció a sus fans por este en tierras mexicanas, pues ha logrado “su sueño”. Como se recuerda el chico realitie llegó a México sorprendentemente pese a que las fronteras estás cerradas.

“Tengo que acostumbrarme al ritmo de competencia otra vez, estuve haciéndole pero luego tuve una para. He competido con un fuerte capitán que ha sido también campeón en otros realities. Denme un tiempito para adaptarme, llegué un poco lesionado pero voy a dar todo de mi porque no quiero darle mucha carga a mi equipo. A la próxima me voy a recuperar”, dijo Porcella a un reportero mexicano.

De otro lado, a través de las historias de su Instagram, el “guerrero inca” como lo llaman en el país azteca agradeció el apoyo de sus fans. “Quiero agradecerles infinitamente a todos por estar conectados, se que hay muchas cobras y leones no solo en Perú sino en México. Estoy súper feliz para mí ha sido cumplir un sueño, se los agradezco de corazón. Sin ustedes yo no hubiera estado acá. Ahora a darle con todo a Las Cobras como toda la vida”, precisó.