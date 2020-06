El estreno de la versión mexicana de “Esto es guerra” quedó ayer en segundo plano ante la polémica generada en torno a la forma cómo habría llegado Nicola Porcella al país azteca para integrarse al nuevo reality de Televisa “Guerreros 2020”.

La salida del Perú del “histórico capitán”, en medio de la cuarentena por el coronavirus, generó más de una especulación. Una internauta dio detalles de cómo habría logrado evadir los protocolos de las autoridades.

A través de la cuenta de “Instarandula”, una usaría reveló los entretelones del periplo de Porcella para llegar a México.

“Nicola habría tomado un vuelo humanitario a Estados Unidos, el cual salía a las 3 de la tarde hacia California. He de suponer que de allí alquiló un auto y cruzó a México para poder trabajar en ese programa”, se lee inicialmente. “Eso lo sé porque mi mamá y mi hermana viajaron en el mismo vuelo a través de la agencia autorizada”, señaló la usuaria, quien adjuntó un corto video de Nicola Porcella mientras era trasladado en un bus, con destino al Grupo Aéreo N°8, de donde salió un avión de Delta Airlines.

¿DIVO MEXICANO?

Los periodista mexicanos intentaron por todos los medios acercarse a Nicola Porcella y consultarle cómo hizo para abandonar el Perú.

- ¿Crees que me podrías regalar dos minutos?

- No puedo. No puedo hablar de nada, lo juro, no puedo hablar nada, sino te contestaría.

