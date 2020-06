“El día de hoy, 15 de junio del año 2020, en el hospital Daniel Alcides Carrión, falleció mi hermano de tan solo 29 años de edad, padre de dos niños pequeños, que se quedan en la orfandad..."

La delincuencia no se detiene y menos por el Estado de Emergencia en el Callao. Esta vez, la víctima fue un el hermano de un periodista, quien murió acribillado el viernes 12 de junio por dos hombres que iban a bordo de una moto en una calle del Callao.

El reportero Prensa Callao TV, identificado como Jonathan Montoya, informó entre lágrimas la muerte de su hermano, quien fue acribillado

“Mi hermano ha fallecido producto de esta guerra que hay en el Callao. Siento un dolor inmenso, solo voy a pedir a la Policía, quien es la que está llevando el caso de mi hermano que lleguen hasta las últimas instancias para conseguir justicia”, manifestó el hombre de prensa.

Jonathan Montoya culpa directamente al alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, por no resguardar a los vecinos del distrito, ante las mafias que abundan en elCallao.

“Daniel Malpartida, quien es el único responsable de que en la Ciudad del Pescador se estén matando. En menos de dos meses han fallecido cuatro personas en una sola cuadra. Este señor no ha hecho nada, no hay iluminación, no hay seguridad y no hay patrullaje”, expresó el reportero.