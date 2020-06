A través de la cuenta oficial en Instagram, el reality mexicano “Guerreros 2020” anunció que Nicola Porcella se integrará a la versión azteca de “Esto es guerra” que arranca hoy.

Unas versiones aseguran que el también actor de telenovelas ya se encuentra en sueño mexicano, mientras que otros afirman que aún faltan algunas coordinaciones para que se concrete su viaje en plena pandemia.

Lo real es que vienen anunciando con todo a Porcella. “Es un galán inca que viene a poner toda su fuerza. A partir del 15 de junio, por Mi Canal Cinco”, fue la manera en que el reality presentó a Nicola, de este modo, suma a un peruano más a la lista de competidores, ya que Guty Carrera también estará en dicho programa, junto a su novia Brenda Zambrano.

NICOLA RESPONDE A DETRACTORES

En una reciente entrevista con la comunicadora 𝐋esly 𝐑eyna, el chico reality respondió fuerte a todos los usuarios que lo critican continuamente. El video fue difundido por la cuenta Instarandula.

¿Qué dijo Nicola?

“Si a una persona que la atacan y la aman al mismo tiempo, un día me pueden decir flores y rosas y al otro día me hacen recordar a mi mama todo el día, soy yo. La persona que te insoluta en redes es cobarde, una persona cobarde. La gente no tiene conciencia que esto te puede llevar a un estado de depresión, ¿creen que es normal estar insultando?”, respondió el ex de Angie Jibaja.

