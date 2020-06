Mathías Brivio debutó como flamante conductor de “Yo Soy” y admite que lo disfrutó. “Voy a estar los sábados y Christian (Rivero) de lunes a viernes. La acogida ha sido muy buena, a la gente le ha gustado”, dijo el conductor.

Brivio, además, reafirmó que fue una buena decisión dejar “Esto es guerra” y celebra que el formato haya llegado a México.

“Me parece muy bien que hayan entrado a Televisa, y también están en Puerto Rico y Colombia. Es innegable que es un programa exitoso y eso se demuestra porque ahora lo están exportando”, comentó.

Como se recuerda, en la edición final de “La Máscara”, donde resultó la ganadora Eva Ayllón, bajo el disfraz del Monstruo, Mathias Brivio sorprendió al revelar que no está arrepentido de haber dejado la conducción de “Esto es Guerra”.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, señaló Brivio tras finalizar el programa.