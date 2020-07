Nicola Porcella sigue en competencia en el reality mexicano ‘Guerreros 2020′ y sin fecha de retorno al Perú. El peruano se está haciendo conocido en tierras aztecas; sin embargo, sus compañeros lo han bautizado con un peculiar apodo que no sería de su agrado.

El nuevo apodo de Nicola Porcella

Según contó en una transmisión en vivo, los otros competidores de ‘Guerreros 2020′ lo llaman “Princesa Inca”, cosa que ha fastidiado al ex de Angie Arizaga.

“ Todo el mundo me molesta, en vez de decirme el galán inca me dicen ‘princesa inca'. Creo que es porque tienen algo conmigo, les gusto, no sé”, c omentó Nicola Porcella.

Hace algunos días, durante un enlace en vivo con el programa “En boca de todos”, el ex de Angie Arizaga contó que estaba a la espera que se abran las fronteras para poder llevarse a su mamá y a su hijo.

