Alejado de las pantallas de televisión, el exchico reality Nicola Porcella contó en un en vivo de Instagram, algunos detalles sobre su diagnóstico de Transtorno Límite de la Personalidad, el cual viene superando con apoyo de su familia.

“Yo sufro de Transtorno Límite de la Personalidad, que te genera mucha impulsividad y es uno de los rasgos más marcados de la depresión y ansiedad, y que solo se supera con ayuda”, aseguró.

Hace mea culpa

También hizo referencia a los escándalos en los que estuvo involucrado, por ejemplo, al participar en la denominada ’Fiesta del terror’ de Asia, donde la modelo argentina Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas contra su voluntad.

El exconductor de televisión comentó que llegó un momento en su vida en el que dijo “ya no más” y recién buscó a profesionales de la salud mental para que puedan darle tratamiento.

“Hubo un quiebre en mi vida y dije ‘hasta acá los excesos’... pasé tantas cosas, caí muchas veces, por mi culpa, por mi inmadurez, quería ir tapando huecos, pero al final pisas fondo. Estás abajo y lo único que te queda es subir, pero ya depende de ti y un tratamiento con psiquiatras, psicólogos”, añadió.

Por otro lado, Nicola Porcella confiesa que la televisión fue el mayor causante de estos problemas ya que lo desestabilizó emocionalmente.

“Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente”, dijo.

