Edison Flores está indignado. Ayer, una página de espectáculos en Instagram sacó a la luz una polémica conversación entre el futbolista de la Selección Peruana y una jovencita de 20 años.

Ante tremenda bomba, muchos hinchas sentenciaron al jugador y lo tildaron de ‘infiel’ en las redes sociales.

La avalancha de críticas continuó durante todo el día, hasta que ‘Orejas’ se pronunció de forma oficial y aceptó que el chat es real: “Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo”.

En un extenso comunicado, el jugador de MLS side D.C. United también hizo una fuerte aclaración: no publicó ni publicará fotos con su esposa, Ana Siucho.

“Hasta he visto notas donde mencionan que he borrado fotos de mi Instagram con mi esposa. Normalmente no subo muchas fotos ni de ella, ni de mi familia, por si se han percatado. La última vez que subía una fue en mi cumpleaños en Mayo y como podrán revisar en mi feed, ahí están"; mencionó.

"El tipo de contenido de mis Instagram es de fútbol y las historias, de mi vida cotidiana., Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de as personas”, sentenció.

Respuesta de Edison Flores. (Captura Instagram)

El chat entre Flores y la joven de 20 años

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

TE PUEDE INTERESAR