El modelo Nicola Porcella reapareció para las cámaras de “Válgame Dios” y aseguró que, a sus 31 años, ha cerrado su etapa en los realities de competencia. El también empresario, que se alejó de la televisión tras ser acusado de agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga, sostuvo que nunca estuvo de acuerdo con ciertas situaciones que vivió en cierto programa.

“Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones con las que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expuse mucho”, señaló Porcella para el programa de Latina.

Viaje.

A inicios de mes, Nicola Porcella aseguró que iba a viajar fuera del país para alejarse del escándalo por la presunta agresión a su expareja Angie Arizaga. Sin embargo, el ex “Esto es guerra” indicó que los desastres ambientales en Estados Unidos retrasaron su partida.

“Si no viajé es por el huracán. Iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo”, añadió Nicola Porcella, quien reiteró que sí se irá a Norteamérica para alejarse un tiempo de la televisión y el espacio nacional.