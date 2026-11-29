La alimentación influye en los niveles de presión arterial. Reducir el consumo de sodio y aumentar la presencia de ciertos alimentos en las comidas puede ayudar a mantenerla bajo control, incluso en personas que toman medicamentos.

La OMS recomienda consumir menos de cinco gramos de sal al día, aproximadamente una cucharadita. Este límite incluye tanto la sal que se agrega al cocinar como la que ya contienen los productos procesados.

Los embutidos, cubitos de caldo, sopas instantáneas y snacks salados son fuentes de sodio que suelen pasar inadvertidas. Reducir su consumo ayuda a evitar un exceso de este mineral en la dieta.

Los frejoles, las lentejas, el plátano y las verduras aportan potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial y contrarrestar algunos efectos del sodio.

Para dar sabor a las comidas sin añadir tanta sal, utiliza ajo, limón y hierbas aromáticas. También incluye menestras varias veces por semana y verduras en las comidas diarias. Los cambios en la alimentación ayudan a controlar la presión arterial, pero no sustituyen el tratamiento médico.