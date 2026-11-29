Abril Zignago (Abrl) y Augusta Nazer están unidas no solo por su amistad que nació en el Art House Academy, en Estados Unidos, también por su talento para la composición y la interpretación, que se ven plasmados en el álbum “La anatomía de conocernos”. La propuesta musical contiene 7 canciones de la autoría de ambas y representa el primer trabajo colaborativo de las cantantes peruana y chilena.

- ¿Cómo surge la idea de juntarse para crear este álbum?

Augusta: Todo comenzó cuando estuvimos estudiando juntas, en el Art House Academy donde surgió una amistad muy bonita y rápida.

Abrl: Componíamos todo el tiempo para nuestros proyectos o los de otras personas, y siempre tuvimos el sueño de sacar una canción entre mejores amigas. Al haber escrito tanto durante un año y ejercitar la composición, terminamos con muchas canciones. Aunque al principio nos intimidó la idea de hacer un álbum por ser artistas independientes y haber sacado solo EPs antes, decidimos lanzarlo juntas y no pensarlo tanto.

Dos sencillos del álbum "La anatomía de conocernos" ya están disponibles en Spotify: "Entre dientes" y "Me declaro enamorada". FOTO: Paloma del Solar / GEC.

- “Me declaro enamorada” es la segunda canción que han lanzado, de las siete que conforma el álbum

Abrl: Queríamos sacar un proyecto con un concepto muy claro y un mensaje profundo sobre cómo una persona puede llegar a ti emocional e intencionalmente, retratando todo el proceso del enamoramiento.

- Lanzar los sencillos sin orden hace que la gente no entienda de qué va la historia hasta que salga el álbum completo

Abrl: No queríamos sacarlo por orden cronológico porque queremos generar intriga.

Augusta: Queremos que cuando el álbum salga completo, la gente se tome 25 minutos con sus audífonos para escucharlo de principio a fin y entienda la historia en orden.

"La anatomía de conocernos" es un álbum colaborativo de siete canciones entre la cantautora peruana Abrl (Abril Zignago) y la artista chilena Augusta (Augusta Nazer). FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿Las siete canciones que conforman el álbum ya están listas?

Augusta: Sí, las siete canciones ya están escritas, compuestas y producidas, registradas en plataformas como Spotify, aunque no están disponibles aún ya que las iremos soltando mes a mes.

- Hay mucha similitud y afinidad en sus timbres de voz e intención al cantar. ¿Eso facilitó que puedan trabajar juntas?

- Augusta: Sí, sobre el parecido de nuestras voces es algo que nos han dicho mucho. Es difícil en esta industria encontrar a alguien en quien confiar tanto para crear un álbum entero.

Abrl: Al ver la química y similitud que teníamos al escribir, fue muy fácil decidir juntarnos. Combinamos nuestros dos mundos para crear un universo propio para cada canción, explorando estilos fuera de nuestra zona de confort como baladas, pop tradicional y hasta reggaetón.

Abril Zignago (Abrl) y Augusta Nazer se conocieron en el Art House Academy, en Estados Unidos. FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿Cómo han organizado las fechas de lanzamiento de las canciones?

Augusta: Lanzamos una canción cada mes, específicamente el segundo jueves de cada mes, hasta marzo que sale el álbum completo.

Abrl: Ha sido un desafío crear contenido y producir a distancia porque Augusta es de Chile y yo estoy en Perú.

- ¿Cómo fue el proceso de producción y grabación?

Augusta: Aprovechamos momentos en que estuvimos juntas, como una gira en España y luego una semana en Miami donde grabamos 14 horas seguidas en el estudio.

Abrl: Originalmente iba a ser un EP de seis canciones, pero decidimos incluir una séptima canción porque era muy buena y encajaba en la historia.

"La anatomía de conocernos" es un álbum colaborativo de siete canciones entre la cantautora peruana Abrl (Abril Zignago) y la artista chilena Augusta (Augusta Nazer). FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿Han pensado continuar como un dúo?

Augusta: Este es un álbum colaborativo entre amigas. Cada una continúa centrada en su propio proyecto artístico individual, aunque no nos cerramos a lo que pueda pasar en el futuro.

Abrl: Quisimos hacer esto por ganas puras de hacer música entre amigas y no por exigencias comerciales.

- ¿Qué tal la respuesta del público con las dos primeras canciones?

Augusta: Estamos muy felices, especialmente con “Me declaro enamorada”, que sentimos que iba a conectar mucho. Ha tenido gran recibimiento en radios, playlists y reproducciones constantes.

La canciones del álbum se van revelando poco a poco con el lanzamiento de un sencillo cada mes. FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿De qué tratará la canción de diciembre?

Abrl: La canción de diciembre será lo contrario a una canción de amor, buscando generar contraste e intriga en el público antes del lanzamiento final.

- ¿Tuvieron referentes musicales para este proyecto?

Abrl: Buscamos referentes específicos para cada canción. Nos inspiramos en artistas pop estadounidenses como Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Olivia Dean.

- Hace poco fueron destacadas entre las cinco cantautoras referentes de la nueva generación de la música latina. ¿Cómo se sienten con este reconocimiento?

Augusta: Fue un honor enorme y nos tomó por sorpresa, ya que estamos en una etapa muy temprana de nuestras carreras. Nos da impulso para seguir demostrando nuestro trabajo y conectar con la gente a través de la música.

- Abrl, vienes de una familia de músicos destacados, tu papá Gian Marco Zignago y tus hermanos Nic y Fabián, ¿sientes que es una mochila pesada?

Abrl: Es algo con lo que he tenido que aprender a caminar, pero cargo esa mochila con mucho orgullo y gratitud. Aunque existen comparaciones, tomo la experiencia de mis hermanos como aprendizaje. Mi papá siempre me enseñó que lo más importante en esta industria no es solo el talento, sino las ganas de luchar por tu lugar y ganarte el respeto del público.

Abrl tiene 21 años y es la última hija del cantante Gian Marco Zignago. FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿Cómo manejaste las críticas tras tu presentación en el concierto de Ricardo Arjona?

Abrl: Era la primera vez que me subía a un escenario tan grande. En esta carrera, como en cualquiera, vas a recibir comentarios. En ese momento escuché a la gente y era mi trabajo estabilizarme, mentalizarme de que esta es la carrera. Hago esto porque amo la música y sé que las críticas siempre van a existir.

- Augusta, ¿cómo manejas tú el tema del hate o las críticas en la industria?

Augusta: El hate siempre va a existir en cualquier industria. El desafío está en escuchar lo constructivo, ignorar lo destructivo y seguir adelante sin dejar que te consuma.

Augusta Nazer es una cantautora chilena, tiene 23 años y se formó en composición y canto en Berklee College of Music. FOTO: Paloma del Solar / GEC

- ¿Cuántos años de amistad llevan ya?

Augusta: Llevamos dos años de amistad.

- ¿Ustedes creen en que quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro?

Abrl y Augusta: ¡Sí, total! Nos consideramos hermanas de la vida.

ALGO MÁS

El álbum “La anatomía de conocernos” está conformado por siete canciones, dos de ellas ya están disponibles en Spotify: “Entre los dientes” y “Me declaro enamorada”.