Esta Navidad llega una propuesta especial para disfrutar en familia: “El Museo de los Deseos”, un espectáculo teatral y musical original, creado especialmente para estas cuatro únicas funciones. Se trata de una gran apuesta de Más Teatro y el Teatro NOS, con producción de Gianella Neyra y Renato Nonajulca, que invita a grandes y chicos a compartir una experiencia llena de música, magia y emoción, en una historia que celebra la ilusión, la esperanza y la alegría de estar juntos.

Escrito y dirigido por Raúl Zuazo, el espectáculo nos transporta a un misterioso museo escondido del mundo y fuera del tiempo, que abre sus puertas una sola noche al año para custodiar aquellos deseos que, entre la rutina y el paso de los años, corremos el riesgo de olvidar.

La historia comienza cuando un niño y una mujer llegan a este lugar y descubren que cada deseo guarda una historia. Guiados por cuatro guardianes, recorrerán sus salas en medio de canciones, sorpresas y encuentros inesperados, en una aventura que invita a volver a creer en los deseos que nacen del corazón.

Uno de los grandes atractivos de esta puesta en escena será su propuesta musical en vivo, bajo la dirección de Diego Dibos. El repertorio incluye canciones como “Ya llegó la Navidad”, “Los ángeles del cielo”, “Aleluya” y “Navidad en la tierra y el mar”, además de la emblemática “Que canten los niños”. La música se integra a la narración y acompaña los momentos más especiales de esta historia navideña.

“El Museo de los Deseos” propone una experiencia para compartir y disfrutar con toda la familia, en una temporada donde el teatro y la música se unen para celebrar una de las épocas más especiales del año.

CUATRO ÚNICAS FUNCIONES

La temporada irá del jueves 17 al domingo 20 de diciembre en el Teatro NOS, ubicado en la avenida Camino Real 1037, San Isidro.

* Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre: 8:00 p. m.

* Domingo 20 de diciembre: 7:00 p. m.

Las entradas ya están a la venta a través de Joinnus.