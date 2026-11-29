El capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, quien viajó como tripulante de un helicóptero que trasladó días atrás al papa León XIV durante su viaje de ida y vuelta entre Chiclayo y Santa Cruz (Cajamarca), es uno de los ocho militares fallecidos al estrellarse una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Bruno Rivas participó en la gira de León XIV como tripulante de un “papacóptero” y es uno de los fallecidos en el helicóptero de matrícula FAP-636, que se siniestró el último viernes cerca de Sanabamba, en Ayacucho.

Asignada

Esa misma aeronave formó parte de la flota de helicópteros rusos MI-17 asignados a la visita del santo padre.

La muerte del capitán FAP Bruno Rivas ha causado conmoción en Tambogrande, Piura, donde familiares, amigos y vecinos lo recuerdan como un ciudadano ejemplar.

Muertos

Los otros siete fallecidos fueron identificados como los suboficiales de primera FAP Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera; los suboficiales de segunda FAP Luis Álcantara Castillo y Marcos Palomino Ayme, y los integrantes de la patrulla del Ejército: los suboficiales de segunda EP Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaría, y el suboficial de tercera EP Crisólogo Contreras Huamán.

Cuerpos

Todos los cuerpos fueron llevados por personal de la FAP y del Ejército hacia la Morgue de la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho, para las autopsias y las diligencias de ley correspondientes.

Se coordina la entrega de los cadáveres a sus familiares y ceremonias oficiales de reconocimiento.

Mueren

El único sobreviviente fue el copiloto del helicóptero, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien se recupera en Lima de sus lesiones.

La aeronave accidentada participaba en una misión de extracción de tres integrantes de una patrulla militar que había realizado labores de reconocimiento en una zona considerada peligrosa por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso. Los tres extraídos al final murieron al estrellarse el aparato.

Antecedentes

El helicóptero de matrícula FAP-636 fue fabricado en 1988, comprado por el Perú a Nicaragua en 1992 y sometido a una modernización integral entre 2020 y 2021 para convertirlo en una versión de vuelo de altura.

La compra durante el régimen de Alberto Fujimori habría sido sobrevaluada por tratarse de una aeronave usada y bastante maltratada durante la guerra civil en Nicaragua.

Al momento de su accidente, el último viernes, la aeronave contaba con 38 años de antigüedad y operaba bajo las órdenes del Grupo Aéreo N° 3.