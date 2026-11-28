“No Pa Re” alcanzó el primer lugar de una de las clasificaciones de streaming musical en Cuba, registrando 69,120 reproducciones en una semana. Además, el sencillo logró posicionarse en el puesto número 15 de Spotify Perú, reflejando el creciente interés del público peruano por el reparto cubano. Este crecimiento forma parte de la proyección artística de Talent Fuego, quien, de la mano de DBoutic Music, compañía liderada por el ejecutivo musical Michel Boutic, continúa trabajando en la expansión de su carrera hacia nuevos mercados internacionales.

“Me siento muy contento por saber que en Perú ya conocen mi música y lo que estamos haciendo. Para mí es una alegría enorme ver cómo el reparto cubano está cruzando fronteras. Estoy ansioso por llegar, conocer al público peruano y compartir con ellos toda esa energía arriba del escenario”, expresa Talent Fuego, quien hace menos de 5 días lanzó su ultima producción en compañía del dúo Rey Tony & Helabusador & Anyelazo titulado “Nada personal compañero”.

Durante su próxima visita a Perú, el artista presentará un espectáculo cargado de energía, ritmo y la esencia del reparto cubano, interpretando algunos de sus temas más populares, entre ellos “No Pa Re”, “Candela”, “Desahogo” y “Un Paciente”. La gira estará a cargo de 4J Events, productora responsable de la organización quien desde ya confirmó la presencia del artista el próximo la Discoteca Industria el 03 de Diciembre, el 07 en el Circulo Militar de Jesús Maria, el 13 en Discoteca Cardano en San Martín de Porres, entre otras. Para mayor información de la gira contactarse al +51 915 175 505.