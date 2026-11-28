Las inundaciones en el norte del Perú pueden dejar a muchas familias sin acceso a agua potable. En esas circunstancias, el agua de coco recién cosechado puede servir como una alternativa adicional para hidratarse.
El agua de un coco sano, cerrado y sin daños contiene aproximadamente 95 % de agua, además de potasio, pequeñas cantidades de sodio y otros minerales.
Para reducir el riesgo de contaminación, utiliza cocos que no hayan estado en contacto con aguas de inundación. Limpia su superficie con agua segura, ábrelos con utensilios limpios y consume el líquido inmediatamente.
En personas con diarrea, el agua de coco no sustituye las sales de rehidratación oral. Su contenido de sodio es insuficiente para reponer adecuadamente las sales que se pierden con las deposiciones líquidas.
El agua de coco puede complementar la hidratación durante una emergencia, pero no reemplaza el agua potable. La prioridad debe ser contar con agua segura o recurrir a métodos adecuados de potabilización.