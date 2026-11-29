Al recorrer zonas afectadas por las intensas lluvias, en el marco del fenómeno de El Niño en Piura, la presidenta Keiko Fujimori anunció medidas de prevención y entregar ayuda humanitaria a los damnificados, incluidos bonos “lo más pronto posible”.

Fujimori, quien visitó zonas afectadas desde la noche del martes, apenas llegó a Piura, refirió que con el ministro de Economía (y Finanzas, Elmer Cuba) se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, damnificadas".

Pronta entrega

Tras recorrer la urbanización Ignacio Merino, en el distrito de Piura, aseguró que la entrega de bonos se hará “lo más pronto posible”.

“He hablado con el ministro Elmer Cuba para poder adelantar los bonos. Ese anuncio lo vamos a hacer mañana (hoy domingo) o pasado mañana (el lunes) junto con el ministro de Economía”, adelantó.

Solución integral

“Después de la reconstrucción tenemos que pensar en una solución integral y este trabajo tiene que ser un trabajo de los tres niveles de Gobierno (central, regional y municipal) porque, como sabemos, todos los sistemas de agua y alcantarillado no funcionaron, y, en algunos casos, no han estado bien hechos”, acotó.

En la urbanización el Chilcal, en Piura, anunció ayer que solicitará que los 14 millones de dólares anunciados por China como donación al Perú para enfrentar a El Niño se destinen a la compra de maquinaria.

“Esta mañana (ayer sábado) he hablado, en primer lugar, con el canciller (Carlos Espá), porque se acuerdan que había anunciado un apoyo del Gobierno chino, del presidente Xi Jinping; estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas transvasadoras, motobombas, hidrojets para estar preparados”, afirmó.

Recorrido

Durante el recorrido en su segundo día de visita a Piura, Fujimori dialogó con los vecinos afectados para conocer sus necesidades y los daños en viviendas y vías de acceso, así como para garantizar la entrega de ayuda consistente en agua y alimentos para las familias afectadas.

Fujimori visitó zonas afectadas acompañada de los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y de Salud, Luis Dyer, así como del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vázquez.