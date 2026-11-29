¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 29 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

La energía que lo rodea es buena. Planifique sus asuntos porque solo por un error de su parte puede haber complicaciones. Buen domingo.

TAURO

Su predisposición a ser feliz es la actitud idónea para conseguir máximas cuotas de alegría en sus seres queridos, más aún hoy que es domingo.

GÉMINIS

Vivirá un domingo excelente en el amor, sin planteamientos ni preguntas, sin celos ni discusiones. Solo buenos momentos compartidos.

CÁNCER

El hecho de que un amigo o familiar sea de su confianza no le da derecho para inmiscuirse en sus asuntos privados. Aclare las cosas.

LEO

Estará hoy muy optimista y querrá llevarse el mundo por delante. Pero no exagere porque se acercan decisiones complicadas. No lo olvide.

VIRGO

No intente comprender a su pareja al cien por ciento, porque nunca logrará entenderla completamente. Cada persona es un mundo y los sabe bien.

LIBRA

Domingo para compartir momentos especiales y, de esa manera, fortalecer la relación de pareja. Compre un obsequio y dígale cuánto la ama.

ESCORPIO

Cada factor familiar que se pueda complicar, se complicará. Necesita no caer en provocaciones y apoyarse en su entorno cercano.

SAGITARIO

Las respuestas a sus preguntas se encuentran dentro de usted mismo, así que haga una autocrítica y encontrará lo que tanto estaba buscando.

CAPRICORNIO

No deje que usen sus sentimientos para manipularlo. Busque alejarse de personas que le usen así. Trate de practicar algún deporte. Suerte.

ACUARIO

Intente no caer en discusiones con su pareja hoy, porque se encuentra pasando por un momento muy difícil. Apóyela incondicionalmente.

PISCIS

No se deje manipular por comentarios malintencionados que solo buscan afectar su relación de pareja. Defiéndala porque es algo vital en su vida.