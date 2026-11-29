Rafael Rey Rey, dos veces ministro durante el segundo gobierno de Alan García y hace poco titular de Transportes y Comunicaciones en el de Keiko Fujimori, será embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante el Reino de España.

Su designación como embajador político se oficializó ayer mediante la publicación de una resolución suprema con la firma de Fujimori.

Además, como embajador ante la Santa Sede se nombró a Martín Santiváñez Vivanco, persona de confianza de Raúl Diez Canseco y con presencia en la universidad de este último, la USIL.

Con Alan García

El ingeniero Rafael Rey, quien ya fue embajador del Perú en Italia en 2009, recibirá las cartas credenciales y plenos poderes del cargo en fecha por determinar, al estar pendiente que se establezca -a través de otra resolución- la fecha en que asumirá las funciones diplomáticas.

Rafael Rey antes ha sido también, con votos de congresistas fujimoristas, director del Banco Central de Reserva del Perú.





Osterling y Aldo Mariátegui

A través de otra resolución suprema, el Gobierno nombró embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la abogada Madeleine Osterling Letts.

El dispositivo legal establece que la fecha en que la citada funcionaria deberá asumir funciones será fijada mediante otra resolución.

Madeleine Osterling es pareja del periodista e influencer conservador Aldo Mariátegui, quien el 2015 reveló públicamente su vínculo sentimental.

Afines al gobierno, al que han respaldado en declaraciones, Madeleine Osterling y Aldo Mariátegui viven actualmente en Madrid (España).

También es hija del fallecido jurista civilista y excongresista del PPC Felipe Osterling Parodi.