Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Lorena de 39 años, que nos escribe desde Barranco.
Lorena (39, Barranco). Doctora Magaly, hace casi tres meses conocí a un hombre que me tiene completamente deslumbrada. Es inteligente, educado, detallista, hogareño, alto y hasta muy atractivo. Conversar con él es un gusto y, hasta ahora, no tengo ninguna queja sobre su comportamiento. Sin embargo, hay algo que no me deja disfrutar del todo esta ilusión, me intriga demasiado saber por qué un hombre con tantas cualidades sigue soltero.
Le confieso que hace mucho tiempo no conocía a alguien que me gustara tanto. Quizá por eso me cuesta creer que todo pueda estar saliendo tan bien. Me da miedo que detrás de tanta amabilidad y aparente perfección exista algo que todavía no he descubierto. No quiero pecar de desconfiada, pero tampoco quisiera llevarme una sorpresa desagradable más adelante.
He llegado al extremo de investigar por mi cuenta si realmente está soltero, si tiene alguna denuncia o incluso si arrastra deudas. ¡Imagínese, doctora! Parece que estuviera haciendo una investigación antes de aceptar una invitación a cenar. Lo curioso es que, hasta donde he podido averiguar, todo está en orden y no he encontrado nada extraño.
No sé si mis experiencias anteriores me han vuelto demasiado desconfiada o si simplemente estoy siendo precavida. ¿Cómo puedo aprender a conocerlo sin buscarle defectos a cada paso? Me gustaría darme la oportunidad de vivir esta historia, pero tengo miedo de bajar la guardia y terminar decepcionada. ¿Qué me aconseja?
CONSEJO
Estimada Lorena, que un hombre reúna cualidades que te atraen no significa que esconda algo. Tampoco necesitas encontrarle un defecto para sentirte más segura. Has pasado de conocerlo a investigarlo, y esa actitud puede terminar saboteando una relación que ni siquiera ha comenzado. En lugar de buscar antecedentes a cada paso, observa cómo actúa, si cumple lo que promete y si sus palabras coinciden con sus hechos. Dale tiempo a la realidad para hablar.