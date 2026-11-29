Una de las miles de minas antitanque colocadas décadas atrás por Chile para frenar una eventual invasión militar peruana explotó y destruyó un vehículo en la zona fronteriza de Arica con Tacna, en el sur del Perú.

Según la Jefatura de Área Fronteriza (JAF) de Arica y Parinacota, ocurrió la noche del viernes, cuando personal del Ejército detectó un vehículo que se acercaba al campo minado en las cercanías del Hito 16 de la frontera con Perú, junto con otros dos vehículos muy cerca.

El pasado 13 de septiembre último ya había ocurrido una situación similar, cuando en el mismo hito 16 una camioneta activó otra mina.

Patrulla militar

“Una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia en la zona se desplazó hacia el lugar” y “a 300 metros del punto se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos” y de ahí “una detonación en el área”, detalló.

El ingreso al sector se produjo luego del corte del alambrado del cierre perimetral preventivo, que “se encontraba debidamente señalizado y demarcado conforme a la normativa vigente”.

El fiscal Hugo Puebla precisó que no se habían encontrado restos humanos.





Minas

Miles de minas se colocaron en Arica por temor a que el expresidente peruano Juan Velasco invada Chile para recuperar las provincias cautivas de Arica y Tarapacá.

Perú había comprado cientos de tanques rusos T-55 y Chile, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, hizo correr el rumor de que Perú alistaba una invasión antes de 1979, fecha en que se cumplía un siglo de la invasión chilena a territorio peruano en la Guerra del Pacífico.