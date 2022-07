No acepta hipocresías. Nicola Porcella desapareció de las pantallas peruanas tras un escándalo de agresión a su expareja, Angie Arizaga, en ese momento quedó inestable laboralmente y hoy, haciendo su carrera en México, el excapitán de las ‘Cobras’, afirma que lo llaman amigos de ‘Esto es Guerra’, para pedirle ayuda.

Una vez más, no lanzó su dardo en una entrevista, lo hizo en sus redes sociales, donde dejó en claro que no le hará caso a sus excompañeros que le dieron la espalda cuando necesitaba ayuda, y ahora que lo ven estable, le hablan para que los enganche en los medios mexicanos.

“Dicen que los amigos se ven en las malas y no en las buenas. Y es verdad, cuando estuve mal mis ‘amigos’ nunca me llamaron a ver si podía pagar el colegio de mi hijo, si podía pagar mi casa o si estaba bien. Jamás me dijeron: ‘Nicola, hay que buscar la forma de que vuelvas a trabajar’, sabiendo que me hago cargo de gran parte de mi familia”, fue este el contundente misil que Nicola dejó en redes sociales. ¿Quiénes serán los guerreros que se quieren ir a México?.

