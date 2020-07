¡Qué roche! Macky González integrante de “Guerreros 2020″ respondió algunas preguntas de sus fans, y entre esas interrogantes le dijeron si le gustaba Nicola Porcella. Pero ella lo descartó tajantemente dejando en claro que no habría alguna posibilidad.

“¿Te incomoda que te fastidien con Nicola Porcella? le preguntaron y ella respondió a través de un video que compartió en sus historias de Istagram: “La verdad que no me molesta porque yo soy como ustedes. A mí me gusta hacer parejita, presentar a la gente y hacerla de Cupido y cuando no sale las parejas como me molesta. Lo único es que si siento es que muchas veces ustedes quieren que yo ande con gente que no (pasa nada)”, señaló González.

LE QUITARÁN PUNTOS

De otro lado, Porcella contó a través de su cuenta de Instagram que ya está mejor de la operación de su brazo: “Ya puedo mover mi brazo, estoy mucho mejor, mañana tengo cita con el doctor. Espero que me quite los puntos para entrar a rehabilitación y darle todo a la competencia. Gracias por el apoyo de siempre, estoy súper agradecido”, indicó.