El integrante de “Guerreros 2020″, Nicola Porcella, decidió presentar oficialmente en el programa “En boca de todos” a la nueva chica que le habría robado el corazón. Y es que se trataría nada más y nada menos que de una joven de 22 añitos.

El encargado de poner en aprietos al excapitán histórico fue el conductor ’Carloncho’, quien mencionó que la muchacha responde al nombre de Alejandra Campaña. Por su parte, el competidor no dudó en destacar las virtudes de su nueva saliente.

“Es preciosa, hermosa y como persona, no saben lo que es. La verdad es increíble. Es una chica madura, me apoya muchísimo, me aconseja muchísimo en las decisiones que voy a tomar y eso para mi vale bastante. Aparte que salir conmigo no es fácil. Estamos lejos, pero sin embargo, me demuestra muchas cosas que para mí valen bastante”, manifestó emocionado.

Cabe señalar que mientras Porcella se expresaba sobre Alejandra, se dejó ver bastante emocionado, sonriente y nervioso. ¿Será que al fin alguien pudo conquistar el corazón del guerrero?

Nicola Porcella ilusionado de joven de 22 años - Ojo

