Nicola Porcella dejó México tras el fin de “Guerreros 2020” y ya estaría listo para volver a Perú en los próximos días.

Y en medio de los rumores sobre lo que ocurrirá con su carrera, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al compartir un video recordando su paso por “Esto es guerra”.

A través de sus historias de Instagram, el modelo publicó un video que “Esto es guerra” realizó años atrás sobre el equipo de las Cobras.

En el video se escucha que el mencionado equipo nació en el año 2013 y fue liderado por Nicola Porcella, quien pasó a ser el “capitán histórico de las “Cobras””.

Además, con ese equipo logró ser mejor guerrero de la sexta emporada del reality.

Días atrás, Nicola Porcella aseguró que si recibía la propuesta, no dudaría en volver a “Esto es guerra”: “¿Sabes lo que pasa? Que a Peter no le puedo decir que no, así quisiera, si Peter me dice ‘Nicola, necesito que vuelvas’, tengo que volver, o sea, Peter para mí es una de las personas más importantes porque él impulsó mucho mi carrera y él fue uno de los artífices de que esté en México”, señaló en “En boca de todos”.

Nicola Porcella EEG- Diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Jossmery Toledo anuncia que quiere ser congresista

Jossmery Toledo anuncia que quiere ser congresista - Ojo





TE PUEDE INTERESAR