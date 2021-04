El modelo Nicola Porcella recordó uno de los escándalos que protagonizó y que ocasionó quedar fuera de la televisión peruana por un tiempo

En su cuenta de Instagram, un seguidor le pidió que comparte una foto donde “estaba triste y nadie lo sabía”. El exparticipante de “Esto es guerra” publicó una imagen donde aparece con su hijo Adriano y explicó que la instantánea corresponde a un momento difícil de su vida.

“Aquí trataba de estar fuerte por mi familia, aguantaba el cargamontón, sonreía a pesar de que me quedé sin trabajo y mucha gente me dio la espalda”, contó Nicola Porcella en sus historias de Instagram.

En ese sentido, Nicola Porcella reveló que aunque estaba afectado, intentaba no demostrarlo para que su familia no sufra más: “No demostraba lo que sentía para que ellos no sufrieran y me quedé callado sabiendo que no había hecho nada por no generarles más problemas”.

Según el chico reality, esta mala experiencia lo hizo madurar: “Aprendí mucho, a valorar, a madurar y sobre todo a nunca más quedarme de brazos cruzados”.

Nicola Porcella no precisó si se trató del escándalo que protagonizó con Angie Arizaga o la llamada “fiesta del terror”.

Foto: Instagram Nicola Porcella

