El modelo Nicola Porcella regresó al reality Esto es Guerra, luego de ser retirado por el escándalo de la fiesta del terror, ocurrido en el verano de este año dentro de una casa del sur.

Nicola Porcella apenas habló de la recordada “fiesta del terror”, señalando que uno “no puede cometer esos errores”. Luego, el guerrero habló solo del reality

“Fue una suspensión larga, entendí que como cabeza de equipo uno no puede cometer esos errores, pedí disculpas en ese momento y lo vuelvo a pedir y lo otro felicitar a mi equipo, lo han hecho bien. Me han sorprendido, los han dejado a los combatienes a cero. Yo he venido aquí a liderar”, señaló.

De inmediato, Nicola Porcella se enfrentó al chileno Pancho, líder de los combatientes.