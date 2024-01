Luego que Guty Carrera ingresó a ‘La Casa de los Famosos en México’, Nicola Porcella contó un experiencia que le tocó vivir a sus seguidores a través del TikTok.

“Yo conversaba mucho en el camerino de Guerreros y la prensa de Perú se enteraba. Entonces, yo decía ‘me parece algo extraño’. Luego me contaron que había una persona que trabajó conmigo que era muy cercana a Perú, filtraba mis conversaciones con la prensa . Por eso la prensa en Perú sabía tanto de mí, entiendo, ese es el trabajo de la empresa (...) Me sorprendí ahora que me contaron”, dijo.

Nicola Porcella no reveló la identidad de essta persona, además, contó que alguien había menos preciado a su amiga Wendy.

“Tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en ‘La Casa de los Famosos’ la última conversación que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans”, agregó.

“Entonces, me pareció super raro porque ahora pidió ayuda de Wendy, saben que ella es mi hermana y le dije ‘tú sabes que contigo no se van a meter’ porque saben cómo soy yo con mi gente”, contó.

Nicola Porcella mandó un mensaje a las personas que intentan aprovechar el momento para ganar seguidores.

“Tengan cuidado con las cosas que dicen, no hay que tratar de aprovecharse de los demás. Me dolió que digan eso de Wendy. Le hice escuchar a Wendy de lo que dijo, ya saben a quién apoyar y a quien no”, puntualizó.